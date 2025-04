La Gazzetta dello Sport: “Giacomo Ferri: «Cairo? Ottimo investimento su Casadei»”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport riporta un'intervista a Giacomo Ferri. L'ex difensore granata parte dal racconto della sfida per lo scudetto nell'84-85, proprio contro il Verona, sostenendo che per lui "È il più grande rimpianto della mia carriera. Per me che sono cresciuto nel settore giovanile del Toro, nato al Filadelfia, sarebbe stata la cosa più grande". Successivamente Ferri si collega al presente e discute dell'attuale difesa dei granata, Coco e Maripan: "Nonostante siano al primo anno in Italia, contro di loro faticano tutti. Si integrano, e per una difesa è l’elemento ideale. La loro forza è che si completano. Coco è più giovane, ha la mentalità di una marcatura diversa, con la Lazio ha dato una bella risposta. Maripan non è proprio un difensore degli Anni 80: quando si sgancia e costruisce, diventa molto moderno". Tra le tematiche trattate, interessante è, in conclusione, il parere di Giacomo Ferri riguardo alla rosa che si è creata in seguito al mercato invernale: "Tutti ottimi acquisti, nonostante le difficoltà del mercato di gennaio. Biraghi è stato un bel colpo non solo come esterno, con lui ogni palla inattiva è un pericolo. Elmas ha colpi e dribbling. Penso che, per il presente e il futuro, il presidente Cairo abbia fatto un investimento eccezionale su Casadei. Il Toro ha due centrocampisti, Ricci e Casadei, che presto potrebbero diventare pilastri della Nazionale".