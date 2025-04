Corriere Torino: “Karamoh insidia Lazaro. Maratona sold out”

Le pagine a sfondo granata dell'edizione torinese del Corriere della Sera dedica un approfondimento alla probabile formazione di domenica, quando, a partire dalle 15, i granata attenderanno sul campo dell'Olimpico Grande Torino il Verona di Zanetti. Nessuna novità per quanto riguarda porta e difesa, secondo il quotidiano. A centrocampo sarà probabilmente riconfermata la coppia Ricci-Casadei, ma Gineitis è in un grande momento di forma e insidia i due. Nessun dubbio per Vlasic ed Elmas, ma il quotidiano riporta un Karamoh che insidia Lazaro sulla corsia di destra (con eventuale spostamento del macedone). Un ballottaggio interessante che si conclude con la punta Adams, con Sanabria di scorta. Conclude il quotidiano con il dato sullo stadio: superati oltre i 23 mila posti, Maratona già sold out.