Tuttosport: “Vanoli valuta i giocatori: clausola da 20 milioni per Milinkovic-Savic”

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento ai cartellini dei giocatori granata che hanno aumentato il proprio valore da quando Paolo Vanoli è arrivato sulla panchina del Torino. Il primo giocatore su cui pone l'accento il quotidiano è Samuele Ricci, per cui Lotito aveva fatto, nella scorsa estate, un'offerta da 20 milioni (rifiutata) e il cui prezzo adesso si aggira intorno ai 40 milioni, il doppio. Lo stesso vale per Adams, arrivato in granata a parametro zero e oggi intorno ai 15 milioni di valore. Anche Vanja Milinkovic-Savic sta facendo una stagione incredibile, la migliore della sua carriera: arrivato nel 2017 per poco più di 2 milioni e mezzo, oggi il serbo ha sul proprio contratto una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Lo stesso discorso vale per Gineitis, che da quando ha esordito nella scorsa stagione ha fatto vedere le proprie qualità e oggi vale intorno agli 8 milioni di euro. Infine, il quotidiano considera come ultimi elementi Maripan, arrivato per 2 milioni e oggi intorno ai 5 milioni di valore, e Vlasic, attualmente nella miglior stagione della sua carriera. In conclusione, Tuttosport considera che Vanoli, da quando è arrivato sulla panchina del Toro, è riuscito ad incrementare il valore dei cartellini di alcuni dei suoi giocatori per un totale di 70 milioni di euro.