Natale urbano

Eccoci tornati nella modalità "allegria saltami addosso" che ci accompagnò negli anni della pandemia. Perdiamo in scioltezza, non tiriamo in porta se non da centrocampo, difensivamente qualsiasi accelerazione crea il panico, agonisticamente sembriamo imbottiti di valeriana o forse eravamo già in modalità "presepe". Noi tifosi, siamo talmente assorbiti dalla contestazione al presidente che non abbiamo più energie per muovere critiche al tecnico, ai giocatori e direttore sportivo. I numeri, intesi come risultati e statistiche, se paragonati a quelli di uno studente significherebbero a fine anno bocciatura, nel calcio Serie B.

Il punto è che non siamo semplicemente una squadra modesta, siamo scarsi ed anche molli! Alcuni calciatori poi sono impresentabili, Sanabria su tutti, non solo per limiti tecnici ma, e mi ripeto, per intensità e partecipazione. Pedersen, ad esempio, certo che è di una cifra tecnica scadente, ma nessuno può criticarlo, a differenza di altri, per la buona volontà e la corsa. Ora, d'accordo, abbiamo perso Zapata, determinante e carismatico, ma uno squallore come quello attuale non può essere legato alla mancanza di un solo calciatore oltretutto di anni 34! Ormai siamo attanagliati dalla paura, stiamo tutti dietro con il terrore di scoprirci, e se si prospetta un contropiede, o transizione come dicono oggi, nella metà campo avversaria ci sono massimo due o tre nostri calciatori.

Così come si fa a vincere le partite? Mica si può sempre tirare e segnare da metà campo...Concludo con due dati: rosa del Bologna valore 274 milioni, Torino 164, monte ingaggi Bologna 36 milioni, Torino 44 milioni. Comprare a costo zero o giù di lì porta a questo risultato (vedi Maripan, Adams ecc.). Come mai i presidenti nei momenti bui ricordano sempre i soldi spesi e mai il ritorno economico che stare lì per 20 anni gli ha generato?! Malpensante io, tutto è fatto per amore...

