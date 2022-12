Amichevoli per il Toro, aspettando il campionato. Con un occhio al mercato

In questi giorni Vagnati è a Londra, e ovviamente sono partite le ipotesi sulla sua trasferta. Si dice possa trattarsi di tre possibili operazioni. La prima (auspicabile) riguarda la conferma di Vlasic, la seconda (auspicabile anch’essa) la ripresa della trattativa (infinta) con Praet, la terza (no comment) per sondare possibili acquirenti di Lukic. Per quanto riguarda il croato, stasera in campo nella semifinale mondiale contro l’Argentina di Messi, inutile dire che, visto l’inizio di stagione splendido in granata, non rinnovarlo a giugno sarebbe un delitto assoluto, mentre il belga sarebbe la ciliegina sulla torta dei trequartisti. Ma, come non ci stancheremo di ricordare, le vere lacune del Toro sono a centrocampo e in attacco. Non c’è ancora visibilità su potenziali operazioni in mediana, anche se l’eventuale uscita di Lukic farebbe precipitare la situazione. Non scema invece l’interesse per Nzola, il centravanti dello Spezia, e il Verona avrebbe offerto al Toro una pedina che Juric conosce molto bene: l’esterno serbo Darko Lazovic. I granata stanno seguendo due altri giocatori dell’Hellas: la punta Thomas Henry e il terzino Josh Doig. Tra i calciatori monitorati ci sono poi Aaorn Martin, esterno del Mainz, il polacco della Spal Peda e il brasiliano del Corinthians, Renan. Per ora nulla di concreto, tranne la news relativa ad una offerta fatta dalla dirigenza granata alla Roma per il prestito con diritto di riscatto per Karsdorp. Ma i giallorossi avrebbero risposto picche, essendo disponibili a cederlo solo a titolo definitivo. Quindi per ora nulla di concreto, ma ci auguriamo possano arrivare le pedine indispensabili per far fare il salto alla nostra squadra.