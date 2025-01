L’abito giusto

Senza scomodare le camicie di Maurizio Costanzo ed il suo "giusto collo", possiamo affermare che il torello riorganizzato tatticamente da Vanoli pare avere una logica ed efficacia sconosciute durante il lungo filotto di sconfitte consecutive. I due difensori centrali paio nettamente più a loro agio nella difesa "a quattro", Karamoh esterno ( in odore et sapore di rinnovo) si adopera molto, Vlasic pare finalmente uscito dallo stato di narcosi che lo aveva reso inguardabile.

Niente di straordinario ma per noi molto. Il Cagliari ha veramente giocato una gara insulsa, ma le sensazioni riguardo i nostri eroi sono nettamente più positive rispetto al recente passato. Bravo Vanoli a trovare qualche soluzione nuova. Oltre alla mancanza di Zapata e Schuurs di fatto stiamo facendo a meno di Sanabria e Ilic, due potenziali titolari di doti tecniche appena sopra la sufficienza ma caratterialmente come disse mister Malesani nel suo celeberrimo sfogo uno più "mollo" dell'altro.

Questo bel quartetto, tra guasti e svogliati, ci impone le antenne ben dritte sulla situazione di classifica nonostante l'incredibile e momentaneo decimo posto attuale. Nota lieta certamente il buon rendimento di Adams, autore di 7 reti e di un costante lavoro per la squadra. Riguardo al mercato, come utenti di una località sciistica, abbiamo saputo che ci sono molte piste aperte! Circostanza essenziale perché una di queste trattative vada in porto è che ci sia una sola società a presentare l'offerta, diversamente sappiamo già la destinazione del calciatore. Chiedo venia, dimenticavo che un gennaio di due anni fa un calciatore conteso dal Marsiglia venne al Toro: Ilic...