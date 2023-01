Prigionieri di un loop temporale

Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica a cura di Marco Bernardi

Marco P.L. Bernardi

Ricomincio da capo (Groundhog Day)

di Harold Ramis, 1993 - Columbia Pictures

Un meteorologo televisivo, in trasferta in un paese della Pennsylvania per realizzare il servizio sul Giorno della marmotta in programma il 2 febbraio, è condannato a rivivere continuamente la medesima giornata.

Nonostante gli innumerevoli tentativi di strapparsi all'angosciosa situazione, il nostro eroe viene invariabilmente risvegliato il 2 febbraio dalla stessa canzone, nello stesso letto, alla stessa ora, per ripercorrere le stesse azioni momento per momento.

Da questa idea di Danny Rubin nacque il film di Harold Ramis interpretato da Bill Murray, trasformatosi negli anni in un autentico cult movie, comico e leggero all'apparenza, ma in realtà profondo nel seguire l'evoluzione del protagonista che, da cinico ed egoista, a furia d'imbattersi nelle medesime persone a lui estranee e di vederle compiere infinite volte azioni all'apparenza banali, sente nascere per ognuna di loro un'empatia e una solidarietà che, nel normale svolgersi degli eventi, non avrebbe mai sviluppato, diventando così un uomo migliore.

Lo straniamento derivato dalla continua riproposizione delle stesse vicende gli consente di accumulare un completo patrimonio di conoscenze su quel singolo giorno e di acquisire sugli altri uomini un enorme vantaggio che gli permette di dominarli, trasformandosi in una sorta di dio benigno in grado di correggere gli errori dell'esistenza, quelli che vengono chiamati imprevisti, limiti, sfortune.

Quando il giocatore del Verona Milan Djuric, all'ultimo minuto del primo tempo del match contro il Toro, mercoledì scorso, ha portato in vantaggio i gialloblu ultimissimi in classifica, reduci da una sfilza di sconfitte consecutive che li aveva resi la vittima sacrificale ideale da affrontare, tutti noi tifosi granata abbiamo vissuto l'esperienza di Bill Murray e ci siamo detti che si stava ricominciando da capo. Ancora il goal subìto contro una squadra che sulla carta avremmo dovuto asfaltare, ancora una partita casalinga da ribaltare, l'ennesima occasione buttata via di riportarci in quartieri un po' meno popolari della classifica.

L'andamento dei nostri campionati ed il continuo ripetersi delle medesime situazioni, degli stessi stati d'animo, di quell'autolesionismo che è ormai talmente radicato da essere diventato congenito, sono degni di diventare il copione per un film hollywoodiano di successo.

Ci è voluto un capolavoro balistico di Miranchuk per impedire che all'Hellas riuscisse l'insperata impresa di violare l'Olimpico Grande Torino; del resto, anche il protagonista di Ricomincio da capo, nel corso delle sue giornate tutte uguali, di tanto in tanto viveva momenti di gloria apparente. Apparente, perché il giorno successivo si sarebbe comunque risvegliato nella solita mattina del 2 febbraio e le glorie del giorno prima semplicemente non sarebbero mai esistite.

Siamo prigionieri anche noi di un loop temporale che ci fa svegliare sempre nello stesso giorno potenzialmente di gloria, o almeno di mitigata mediocrità, per poi farci ripiombare nell'anonimato, contro ogni pronostico della vigilia e, sovente, contro ogni logica.

Cambiano gli avversari, ma la storia è la medesima, la partita è sempre la stessa.

Solo, a differenza del meteorologo del film, noi invecchiamo. E questo piccolo particolare rende tutto più drammatico: ogni giorno un frammento del nostro passato se ne va (a proposito, ciao Gianluca Vialli, campione di classe e nobile avversario).

Almento Bill Murray, prigioniero del suo terrificante anello, si risvegliava ogni mattina congelato nel proprio corpo di quel momento. Magra consolazione, che però gli dava una chance concreta di farcela.

A noi del Toro basta guardarci allo specchio la mattina per realizzare che comincia a sembrare un'utopia che quella stessa chance possa capitarci.