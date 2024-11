Non c’è più nulla da dire

Cari amici, quest'anno lo ricorderemo per tanti motivi, temo non tutti positivi, mi auguro, tra gli altri, anche per quello che oggettivamente è ormai nelle logica delle cose ossia il passaggio di proprietà del Toro. Non conosco se ci siano acquirenti disposti a rilevare la società, so per certo che l'esperienza di questa gestione societaria sportivamente non è solo terminata e strafinita. Non ci sono obbiettivi, la squadra è stata smembrata come fa di solito chi poi se ne va, si sono acquistati mestieranti senza qualità tecniche e senza carattere, i calciatori dopo un paio di buone gare e perduto l'unico vero uomo-squadra è naufragata tra errori imbarazzanti ed un mollezza atletica senza pari. Il concetto di intensità pare sconosciuto. Poca corsa, poco pressing, poca bava alla bocca, nessuna personalità. Certo con Njie e Sanabria davanti e i tre dietro il pensierino angosciante di tornare a giocare il sabato pomeriggio nel campionato degli italiani viene...