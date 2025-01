Undici leoni

Sarà l'età, sarà il disincanto, Sarah Ferguson...come diceva Ezio Greggio, ma quel coro propiziatorio pre-derby indirizzato ai nostri eroi al termine della gara contro il Parma mi è sembrato tra il commovente e l'onirico. In questa squadra (e non solo in questa), oltre un numero elevato di calciatori mediocri, e questa non sarà mai una colpa, certamente ci sono pochi leoni come lo score nei derby negli ultimi 20 anni certifica. Fatta questa breve digressione, non resta che condividere qualche riflessione sulla gara contro i ducali. Buoni i primi venti minuti, forse grazie al nuovo sistema di gioco, poi poco altro, contro avversari decisamente modesti che per nostra fortuna hanno inserito Bonny solo nell'ultimo frangente di gara.