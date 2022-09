Comparazione quote, Italia-Inghilterra: ecco le chance azzurre secondo gli analisti

I dati che riguardano la sfida tra Italia e Inghilterra: sarà il 30° confronto tra queste due Nazionali

Italia – Inghilterra accende la quinta giornata del gruppo 3, della League A, in Nations League. Azzurri terzi con 5 punti, a meno due dalla vetta occupata dall’Ungheria che a sua volta sfida la Germania seconda. Gli inglesi sono ultimi con 2 punti e in caso di Ko sarebbero matematicamente retrocessi nella “Serie B” della competizione. All’andata è finita 0-0 e per la selezione di Roberto Mancini c’è l’occasione di iniziare un nuovo ciclo con un successo pesante.

Gli ultimi risultati di Italia e Inghilterra

Azzurri ancora con il morale a terra, dopo aver mancato per la seconda volta di fila la qualificazione alla fase finale del mondiale. Fra l’eliminazione patita contro la Macedonia e il match di San Siro contro gli inglesi, poche luci e molte ombre, con una netta trasformazione dell’ossatura della nazionale. L’ultimo match giocato dai ragazzi di Mancini, concerne il 5-2 subito in Germania nella quarta giornata della Nations League. Prima di quel pesante KO, 0-0 in Inghilterra, successo casalingo per 2-1 sull’Ungheria e 1-1 casalingo contro i tedeschi. Senza dimenticare la sconfitta per 3-0 contro l’Argentina e la vittoria per 3-2 nell’amichevole in Turchia, all’indomani della sconfitta di Palermo contro la Macedonia del Nord. Complessivamente in queste sei partite, 2 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. La “Nazionale dei 3 Leoni”, dopo aver centrato la qualificazione a Qatar 2022, ha vinto le amichevoli contro Svizzera (2-1) e Costa D’Avorio (3-1). Sono gli unici successi nel 2022, considerando che nelle quattro gare di Nations League i tre punti restano un tabù per gli uomini di Southgate. Pareggi con Italia e Germania, a fronte di due sconfitte contro l’Ungheria: 1-0 a Budapest a poi clamoroso 4-0 esterno dei magiari. L’ultima vittoria, in una gara ufficiale, risale allo scorso novembre, quando Kane e soci hanno sotterrato 10-0 San Marino, nell’ultima giornata delle qualificazioni ai mondiali.

I precedenti tra le due Nazionali: 30° confronto tra Italia e Inghilterra

Si tratta del 30º confronto tra Italia e Inghilterra: bilancio in favore degli Azzurri con 10 successi a otto: completano il quadro 11 pareggi, due dei quali però terminati con una vittoria dell'Italia dopo i calci di rigore. L'ultimo successo dell'Inghilterra contro l'Italia risale all'amichevole del 15 agosto 2012: da allora una vittoria azzurra e quattro pareggi, inclusa la finale degli Europei poi vinta dagli Azzurri ai calci di rigore. Gli inglesi non vincono in Italia da 61 anni. Due successi in 12 trasferte nel Bel Paese e l’ultima risale appunto al 1961, quando la “Nazionale dei 3 Leoni” si impose. Da quel giorno, 5 successi italiani e due pareggi.

Italia-Inghilterra, ecco le quote della sfida

Inghilterra leggermente favorita sugli azzurri, secondo le lavagne dei bookmaker, come rilevato da OddsChecker. Il segno 2 paga a 2.60 su Snai, Goldbet, Better e Betfair. Un successo italiano, invece, prende forma a 2.95 su Leo Vegas, con Sisal, Snai e Better che fanno scendere la quota a 2.85. Sfavorito il segno X: dai 3.20 di Bet365, si passa a 3.15 e 3.05, rispettivamente su PlanetWin e Novibet. Pokerstars Sport banca il pareggio a 2.95. Passiamo al segno Gol leggermente favorito sul No-Gol. La prima opzione paga @1.90 su Bet365, mentre scende a 1.89 su LeoVegas e 1.87 su Betfair. Il No-Gol lo troviamo a sua volta a 1.90 su Goldbet, Snai, Better, Betfair e Planetwin. Passiamo all’Over 2.5 che varia fra 2.30 di LeoVegas e 2.00 di Pokerstars Sport. L’Under 2.5 risulta quindi favorito, come dimostrano le lavagne di Snai e Novibet che abbassano la quotazione a 1.67. Fra i possibili primi marcatori, il capitano inglese Kane vale a 5.50 su Sisal, con Raspadori e Scamacca pagati entrambi a 9.50 su Bet365.