Comparazione quote, Torino-Lecce: ecco le chance granata secondo gli analisti

Lecce-Torino, l’analisi quote di Oddschecker: quasi trent’anni fa l’unico successo in A dei granata al Via del Mare

Redazione Toro News

Il Lecce ospita il Torino al Via del Mare: fischio d’inizio domenica alle 12.30. La squadra di Baroni ha perso 2-0 contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, i granata hanno superato 1-0 il Bologna. Ora i pugliesi occupano il quindicesimo posto in classifica con 27 punti, +9 sul Verona terzultimo. Sanabria e compagni restano noni con 34 punti, l’Atalanta in zona Conference è otto lunghezze più avanti.

ULTIMI RISULTATI - Solo Sampdoria (4) e Cremonese (6) hanno raccolto meno punti del Lecce (12) in gare casalinghe in questa stagione: addirittura sei delle dodici partite interne della formazione di Baroni sono finite in parità. Una curiosità va evidenziata: il Torino ha vinto solo due delle sei sfide di A con Juric in panchina nell’anticipo della domenica (2N, 2P) e in particolare ha sia segnato che subito gol in tutti gli ultimi 10 lunch match. Come riporta Oddschecker, i pugliesi hanno perso senza realizzare reti le due gare più recenti e l’ultima volta che non hanno trovato il gol in più incontri di fila in una stagione è stata nell’ottobre 2011 (tre).

I PRECEDENTI - Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le partite stagionali contro il Lecce in A per la seconda volta nella competizione dopo il 1993/94. La formazione pugliese è andata a segno in tutte le otto partite giocate nel girone di ritorno contro i granata, realizzando 16 gol, esattamente due di media a incontro. Come analizzato da Oddschecker, il Torino ha vinto solo una trasferta delle otto contro il Lecce in A (4N, 3P): 2-1 il 2 aprile ’94.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, c’è grande equilibrio nelle valutazioni dei segni 1X2. L’eventuale successo del Lecce è valutato 3.00 da Goldbet, 2.98 per Netbet e 297 su Planetwin. La possibile vittoria del Torino è quotata 2.65 da Novibet, 2.62 su Netbet e 2.60 secondo Planetwin. Mentre l’X è offerto 3.00 da Novibet, 2.95 per Goldbet e Starcasinò Bet. Per i bookmaker, l’Under 2.5 è l’ipotesi più probabile: vale 1.47 su Betfair, 1.45 secondo Better e 1.43 per Bet365. L’Over ha una invece una quota altissima: 2.75 secondo Bet365, 2.62 per Planetwin e 2.55 per Better. Stando alle analisi dei bookie, il No Gol può valere la giocata: fissato 1.68 su Planetwin, 1.67 secondo Betfair e 1.63 da Starcasinò Bet. Il segno Gol ha meno possibilità: 2.20 il valore offerto da Bet365, 2.15 per Betfair e 2.05 su Snai.