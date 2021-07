LIVE! Rennes-Torino

Benvenuti lettori di ToroNews alla diretta testuale di Rennes-Torino, quarta amichevole precampionato per i granata di Ivan Juric. Il Toro è arrivato ieri da Santa Cristina in Valgardena in Francia

Roberto Ugliono

Benvenuti lettori di ToroNews alla diretta testuale di Rennes-Torino, quarta amichevole precampionato per i granata di Ivan Juric. Il Toro è arrivato ieri da Santa Cristina in Valgardena in Francia. Sono rimasti a Torino gli infortunati Lyanco, Iago Falque, Baselli e Ben Kone. Presente tutto il resto della rosa per il primo impegno veramente probante per i granata, che si troveranno contro due vecchie conoscenze: Mbaye Niang e il canterano Alfred Gomis. Per il Torino sono tre gli osservati speciali: Vanja Milinkovic-Savic, Marko Pjaca e Tonny Sanabria.

Rennes Torino

17.30 17:31 - 31 lug Ecco la maglia con cui giocherà il Toro oggi. 17.20 17:21 - 31 lug Comunicate le scelte dei due allenatori. Juric preferisce Djidji a Izzo, Ola Aina a Vojvoda e lancia dal primo minuto Marko Pjaca. 17.00 15:12 - 31 lug Benvenuti lettori di ToroNews alla diretta testuale di Rennes-Torino, quarta amichevole precampionato per i granata di Ivan Juric. Il Toro è arrivato ieri da Santa Cristina in Valgardena in Francia. Sono rimasti a Torino gli infortunati Lyanco, Iago Falque, Baselli e Ben Kone. Presente tutto il resto della rosa per il primo impegno veramente probante per i granata, che si troveranno contro due vecchie conoscenze: Mbaye Niang e il canterano Alfred Gomis. Per il Torino sono tre gli osservati speciali: Vanja Milinkovic-Savic, Marko Pjaca e Tonny Sanabria.

LE FORMAZIONI

RENNES (4-4-2): Gomis; Traoré, Badé, Aguerd, Meling; Ugochukwu, Camavinga, Tait, Bourigeaud; Terrier, Sulemana. All.: Genesio. A disposizione: Salin, Omari, Del Castillo, Guirassy, Abline, Maouassa, Assignon, Nyamsi, Tchaouna, Tel, Diouf.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Ola Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria. All.: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Segre, Zaza, Stojkovic, Rauti, Verdi, Vojvoda, Warming, Rincon, Celesia, Buongiorno