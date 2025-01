Torino Primavera, la Lazio nell’infrasettimanale: scontro diretto per rilanciarsi

È già tempo di vigilia per il Torino Primavera. Questa settimana infatti non c'è solo il consueto appuntamento del weekend con cui fare i conti ma è in programma il doppio turno che metterà alla prova i granata con due gare nel giro dei prossimi cinque giorni. Si parte domani, mercoledì 22 gennaio, nel lunch match delle ore 12 contro la Lazio in trasferta e si chiuderà ancora in trasferta contro il Cagliari domenica.

Torino e Lazio sono due squadre che stanno vivendo momenti in qualche modo simili, essendo accomunate da un periodo di flessione che ha colpito entrambe. Quando granata e biancocelesti si incontrarono all'andata, a fine novembre, sia la formazione di Tufano che quella di Sanderra erano stabilmente in zona playoff. Il Torino era terzo, la Lazio sesta ma si presentava a Orbassano con la miglior difesa. I granata la scalfirono, vincendo d'autorità per 3-1 con gol di Raballo e doppietta di Franzoni. Da allora ognuno ha proseguito la propria strada. Il Toro ha frenato considerevolmente a dicembre e gennaio, scivolando al decimo posto; la Lazio da fine dicembre ha fatto lo stesso affrontando un calendario ostico, va detto, ma perdendo anche punti importanti contro le piccole, ciò ha fatto scivolare all'undicesimo posto la squadra di Sanderra. Il bottino è lo stesso, quota 29 punti all'attivo (granata virtualmente avanti perché vincitori all'andata contro i biancocelesti). Gli ultimi passi falsi non accontentano né l'una né l'altra parte, faccia a faccia con lo stesso obiettivo: non accumulare ulteriore distanza dalla zona playoff, ora lontana 4 punti.

Torino Primavera, in trasferta c'è un ruolino di marcia da invertire

Il Torino è tornato a fare punti settimana scorsa portando a casa uno 0-0 contro l'Atalanta e raccogliendo il primo punticino del 2025 a Orbassano, mentre la Lazio ha subito un brutto colpo arrendendosi a sorpresa per 0-3 contro la Cremonese. Sia granata che biancocelesti sono peraltro a secco di vittorie nell'anno nuovo e sanno di averne bisogno per rilanciarsi. La Lazio potrà contare sulle mura amiche per farlo, il Torino dovrà cercare un exploit in trasferta. Le gare fuori dal Mazzola di Orbassano in stagione hanno spesso visto i granata in difficoltà, aspetto su cui anche lo stesso Tufano è intervenuto presentando i prossimi impegni. C'è un ruolino di marcia in trasferta da invertire (3 vittorie e 6 sconfitte fin qui) e la Lazio è la prima occasione per farlo. Il recente passato in Coppa Italia è il ricordo più positivo degli ultimi anni, con il successo in semifinale d'andata per 3-1 in casa biancoceleste (gol di Dalla Vecchia, Dellavalle e Perciun); in campionato i tre punti a Formello mancano invece da ormai sette anni, con l'ultimo successo datato 2018 (1-0, Flavio Bianchi su assist di Adopo). Domani sarà tempo di scrivere un'altra pagina, in merito Tufano: "Cosa mi aspetto dalle sfide con Lazio e Cagliari? Di continuare con questo piglio, con questa attenzione. Un po' più di coraggio di andare a far male all'avversario, questo sicuramente sì, però niente di più".