Primavera, Empoli-Torino, le formazioni ufficiali: Servalli in campo dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Torino, gara valevole per la 17esima giornata del campionato Primavera 1. Granata in campo con un 4-3-3, con Caccavo al centro dell'attacco e Servalli in porta dal 1' al posto di Passador. A differenza dell'ultima gara giocata, quella con il Bologna, al centro della difesa ritorna N'Guessan, con Dellavalle che viene schierato terzino. In mezzo al campo spazio a Ruiz al posto di Ruszel, mentre davanti Scurto conferma lo stesso tridente visto nell'ultima gara. Solo panchina per Opoku e Dell'Aquila.