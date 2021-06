Torino, match day: ecco dove vedere il derby Primavera con la Juventus

Alle 11 i ragazzi di Federico Coppitelli affonteranno i bianconeri in un derby della Mole molto importante

Quest'oggi alle ore 11 andrà in scena il derby tra Torino e Juventus per il campionato Primavera 1. La partita verrà disputata al campo sportivo Bertolotti di Volpiano. Si tratta di una gara molto importante per il campionato dei granata perché in queste ultime due giornate si giocheranno il tutto per tutto per ottenere la salvezza senza passare dai playout.