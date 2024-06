Football Moments Padel Tour, giocatori in campo per la ricerca: nove ex Toro presenti

Il campioni del calcio in prima linea nel padel per sostenere la ricerca sul cancro. Tutto pronto per la quarta edizione del Football Moments Padel Tour, nata da un'idea di Pietro Deideri e Davide Muscarello e organizzata da GS Events a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Domani - venerdì 28 giugno - si terrà la nuova edizione a cui prenderanno parte molti volti noti del calcio. Appuntamento al PalaVillage di Grugliasco in viale Lucio Battisti 10.

Football Moments Padel Tour, l'evento

Un ricco roster di calciatori prenderà parte al Football Moments Padel Tour. L'iniziativa a sostegno dell'attività di cura e ricerca sul cancro svolta dall'Istituto di Candiolo (IRCCS) ha raccolto infatti numerosissime adesioni. Tanti anche gli ex giocatori del Torino presenti all'iniziativa benefica: Simone Loria, Franco Semioli, Roberto Cravero, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Robert Acquafresca, Enrico Annoni, Riccardo Maspero e Gianmario Comi, figlio di Antonio con un passato nel Settore giovanile granata. Gli ex Toro così come tutti i calciatori che prenderanno parte all'evento - tra loro anche Luca Toni, Claudio Marchisio, Borja Valero, Simone Pepe, Alessandro Matri e Stefano Bettarini - saranno disponibili per foto e video con i tifosi. L'ingresso al PalaVillage è libero per tutti coloro che vogliano assistere al Football Moments Padel Tour, ma sarà possibile effettuare una donazione per un minimo di 5 euro per contribuire alla raccolta fondi benefica. Il ricavato verrà impiegato per l'acquisto di un monitor multiparametrico ad utilizzo chirurgico per l'assistenza e il monitoraggio dei pazienti critici. Pietro Deideri, presentando l'evento all' NH Hotel di Piazza Carlina ha affermato: "Siamo molto orgogliosi di poter dare ancora una volta una mano alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e speriamo di poterlo fare anche in futuro". Insieme a lui hanno presentato l'evento Edoardo Girola, giornalista e moderatore, Simone Pepe, Ambassador di Football Moments, Andrea Bettarelli, responsabile Fundraising e Comunicazione Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, e Cristina Chiabotto, madrina della Fondazione.