Arriva il riscatto di Simeone, tensione Maripan: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 9 febbraio - 10:40

La sfida di sabato contro la Fiorentina pareggiata 2-2 al Franchi, l'infermeria, le situazioni contrattuali di Maripan e Simeone: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con una riflessione su Guillermo Maripan, autore del gol 2-2 a tempo quasi scaduto. Il difensore cileno, capitano visto l'assenza di Vlasic per squalifica e Zapata in panchina, ha il "vizietto" di segnare gol pesanti sui titoli di coda delle partite: "Quando parte del pubblico ha già imboccato l’uscita, lui si prende la scena. Le sue due reti all’ultimo assalto, entrambe con la fascia da capitano, hanno portato in dote quattro punti. Era già successo il 26 ottobre, quando il Toqui firmò al 90’ il 2-1 all’Olimpico contro il Genoa, con un tiro al volo su corner di Lazaro".

L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento al pareggio contro i viola in extremis arrivato grazie al gol di Maripan nel finale. Il terzo centro in granata della "sentinella cilena", a segno di testa come nel primo nella scorsa stagione contro l’Atalanta, evita sul gong il dodicesimo ko in campionato e riporta un pari, dopo 12 gare di fila vinte o perse, che mancava dal derby con la Juventus dello scorso 8 novembre. Per la prima volta in questo campionato i granata fanno punti fuori casa dopo essere passati in svantaggio.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul riscatto di Simeone e il contratto in scadenza di Maripan. Il Cholito si è rivisto in campo nel secondo tempo della partita contro la Fiorentina: Simeone non giocava dalla trasferta contro la Roma in Coppa Italia e adesso arriva anche l'obbligo di riscatto dell'argentino. L’acquisto a titolo definitivo era legato alla prima presenza dell’attaccante a partire da febbraio: al Napoli andranno 6 milioni. Per quanto riguarda il cileno, invece, siamo a una fase di stallo. Il difensore vorrebbe restare sotto la Mole ma non accetta la decurtazione dell’ingaggio proposta dal ds Petrachi.

Infine, anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si apre con un approfondimento sulla gara contro la Fiorentina, soffermandosi sul giovane centrocampo granata. A Firenze l’età media dei centrocampisti era di 21 anni e mezzo. Protagonisti Casadei (in gol), Ilkhan (assist per Casadei) e Gineitis (assist per Maripan) per quantità e qualità senza dimenticare che mancava Prati a causa della squalifica rimediata contro il Lecce. Inoltre, sull'infermeria rientra Ilic, ci saranno da valutare le condizioni dell’esterno Obrador, fuori al 45’ sabato per problemi a un polpaccio. Attesi sviluppi anche sull’infortunato Ismajli.