Maripan, Fiorentina e infermeria: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 8 febbraio - 10:50

La sfida di ieri contro la Fiorentina terminata 2-2 al Franchi, l'infermeria e il gol di Maripan: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con una panoramica sulla sfida di ieri sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra i granata di Baroni e i viola di Vanoli. Dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, arriva un altro risultato utile per il Toro. Termina in pareggio la sfida contro i viola grazie ai gol di Casadei nel primo tempo e Maripan a tempo scaduto. Il tecnico granata ha analizzato così la partita: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, arrivavamo da un infrasettimanale di Coppa e non è facile preparare queste partite. Abbiamo anche attraversato un momento di emergenza con dieci infortunati, ho dovuto centellinare i giocatori al rientro. Ma la determinazione con cui la squadra ha ripreso il risultato mi è piaciuta".

L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento al pareggio in extremis arrivato grazie al gol di Maripan nel finale. Il terzo centro in granata della "sentinella cilena", a segno di testa come nel primo nella scorsa stagione contro l’Atalanta, evita sul gong il dodicesimo ko in campionato e riporta un pari, dopo 12 gare di fila vinte o perse, che mancava dal derby con la Juventus dello scorso 8 novembre. Inoltre, il quotidiano dedica un focus anche alla gara di oggi della Primavera granata. I ragazzi di Baldini alle 11.00 affronteranno il Frosinone e hanno voglia di dare continuità al momento positivo.

Anche l'edizione odierna di Tuttosport si apre con una panoramica sulla sfida di ieri al Franchi di Firenze tra i granata di Baroni e i viola dell'ex vanoli. Per i granata quello del Franchi è un punto d’oro, conquistato in uno degli ultimi assalti disperati: un pari importante in chiave salvezza per tenere la Fiorentina a 9 punti di distanza. Ma non mancano la paura e la fatica per la squadra di Baroni che ha rischiato di perdere un'altra gara. L'autore del gol del pareggio Maripan ha fine partita ha detto: "A cosa pensavo quando Gineitis ha calciato? Solo a segnare... È un gruppo che cresce: penso che abbiamo trovato la strada giusta".

Infine, anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a un approfondimento sulla gara contro la Fiorentina, si sofferma sull'infermeria granata. Le buone notizie sul fronte degli infortunati potrebbero non essere finite coi rientri di Firenze. Domani tornerà in città anche Ivan Ilic, da martedì sarà valutato dallo staff medico: la convocazione col Bologna non è da escludere. L’unico a restare in infermeria è Ismajli, da valutare poi Obrador uscito acciaccato dalla sfida contro i viola.