La sfida con la Fiorentina, Adams e Schuurs: Toro, le notizie più importanti

Le notizie del Torino FC sui giornali più importanti italiani: dalla sfida contro la Fiorentina al saluto di Schuurs

Piero Coletta 7 febbraio - 10:41

Alle 20.45 il direttore di gara fischierà il calcio d'inizio per Fiorentina-Torino. Una gara carica di significato per entrambe, sotto molti punti di vista. I toscani cercano disperatamente punti salvezza, i granata vogliono allontanare in maniera decisa le zone paludosi e stagnanti della metà bassa della classifica. Baroni recupera Adams, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Adams ce la fa, e questa sera ci sarà per guidare i granata verso un’altra serata significativa lungo il cammino della stagione. Proprio Adams aveva deciso, sei giorni fa, la sfida casalinga contro il Lecce, quella nella quale Baroni ha ritrovato la vittoria. Oggi ci riproverà, anche se alle sue spalle non avrà il genio di Vlasic (squalificato), ma la solidità delle due giovani mezzali Casadei e Gineitis".

Dal campo ai saluti. Nella giornata di ieri è arrivata la rescissione di Perr Schuurs. L'olandese ha salutato il Torino con un affettuoso messaggio sui social. L'infortunio al crociato nel 2023, due operazioni e illusioni continue. Ora il difensore, secondo Tuttosport, tornerà in Olanda. "Insieme al club abbiamo deciso di separarci così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio, ma un arrivederci, Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi e sempre forza Toro». «Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il futuro - così il club nell’ufficializzare la notizia - e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio". Si rivede invece Savva: il cipriota si aggregherà alla Primavera di Baldini per mettere minuti nelle gambe.

Anche Corriere Torino riprende il saluto dell'olandese al Torino: "Schuurs sogna un ritorno in maglia granata, e in Olanda proverà a fare l’ultimo passo che lo separa dal recupero. Le condizioni del centrale sono migliorate, ma il dolore provato al momento di alzare il ritmo per riprendere ad allenarsi insieme ai compagni lo ha sempre fermato. Da qui la decisione di comune accordo con la società di non «sprecare » altri sei mesi: in Olanda, vicino alla famiglia e in un calcio a ritmi meno elevati rispetto alla Serie A, Schuurs proverà a fare l’ultimo step verso il pieno recupero".

Non sono mancati i saluti dei compagni e degli ex Torino, come riferito dalla Stampa: "Schuurs ripartirà dalle categorie inferiori olandesi per testare le condizioni di un ginocchio che non gli ha permesso di tornare ai livelli del nostro campionato. Con tanti tifosi in più: «Sarai per sempre uno di noi», il saluto del Torino. E di tanti suoi compagni che hanno scritto parole di incoraggiamento, anche gli ex come Ricci, Milinkovic- Savic e Bellanova".