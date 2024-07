Corriere Torino: “Comincia i 2024-25: Vagnati suona la carica”

"Parte la stagione del Torino, tra campo e mercato. Domani i granata si ritrovano per il primo allenamento agli ordini di Paolo Vanoli al Filadelfia, ma al di fuori del rettangolo verde si lavora per dare forma alla squadra. Di questo ha parlato Davide Vagnati, il direttore tecnico del Torino, intervistato a Forte dei Marmi a margine di un evento benefico. E il tema principale non può che essere il futuro di Alessandro Buongiorno. "Viviamo un momento delicato, siamo in fase di valutazione – ha detto l’uomo-mercato del Torino -. Lui è cresciuto con noi, è una persona eccezionale e un grande giocatore che rappresenta un pezzo della storia del Toro. Stiamo cercando di capire insieme a lui quale è la cosa giusta da fare". Così il Corriere Torino odierno sulla situazione in casa granata.