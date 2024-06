La Gazzetta dello Sport: “Come brilla Milinkovic, numeri da record”

"Una stagione da record quella di Vanja Milinkovic, entrato nella top five dei portieri europei per percentuali di parate fatte in relazione ai tiri in porta ricevuti" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedicando un approfondimento al portiere serbo. Con il 77% di parate effettuate Vanja è quarto in Europa dietro a Donnarumma, Sommer e Di Gregorio. Conclude il quotidiano, analizzando un altro record di Milinkovic-Savic: "Ha eguagliato un record di clean sheet che durava da 44 anni, stabilito da Giuliano Terraneo col Toro 1979-80: 18 partite senza subire reti. Vanja quest’anno ha mantenuto la porta inviolata 18 volte sulle 36 partite giocate. Sul podio di questa classifica granata del dopoguerra appena un gradino sotto (17), troviamo Luciano Castellini (1976-77) e Luca Marchegiani (1992-93).