La Stampa: “Il Toro si scopre cooperativa del gol”

Il Torino ha avuto un percorso altalenante in questo avvio di stagione. Bene nelle prime gare, malissimo (e anche sfortunato) nell'ultimo mese, cinico nel match contro il Como. Ai granata però non è mai mancata la rete, frutto di un lavoro collettivo importante. "Così si spiega il rendimento di un Toro che rispetto allo scorso anno ha fatto più punti (14 contro 9) e raddoppiato sia il numero di gol che quello dei marcatori: la squadra di Juric dopo 9 giornate aveva realizzato appena 6 reti con 4 diversi uomini (tre da Radonjic che poi andò in rotta di collisione fino ad essere messo fuori rosa), mentre ora il bottino offensivo ha già toccato quota 15 e ben 8 granata sono andati a segno in campionato. Quasi un miracolo, considerando l’infortunio di Zapata il 5 ottobre contro l’Inter, ma frutto di un gioco corale dove tutti devono sentirsi protagonisti".