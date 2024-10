La Stampa: “Maripan, 90′ da Toro”

L’edizione odierna della Stampa, tra gli argomenti trattati, dedica un approfondimento al neoarrivato GuillermoMaripan e alla sua prestazione messa in campo nella partita contro il Como, vinta 1-0 dai granata grazie alla rete del giovane talento canterano Njie: “È arrivato in extremis, poi è tornato tardi dagli impegni con la nazionale e al momento del decollo è scivolato nell'espulsione di due giornate fa contro l'Inter. Adesso può diventare l'acquisto d'autunno. Vanoli ha scelto lui per ridisegnare la linea difensiva e il risultato gli ha dato ragione, pur con qualche brivido. In un reparto che continua a soffrire troppo e che stavolta deve ringraziare le parate di Milinkovic-Savic, l'ex centrale del club del Principato ha fornito una prestazione attenta e pulita”.