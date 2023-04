Juric-Paulo Sousa, è sfida tra 3-4-2-1: croato imbattuto nei due precedenti

Sarà un incontro tra 3-4-2-1 quello dell'Olimpico Grande Torino tra i granata di Juric e la Salernitana di Paulo Sousa , due formazioni che condividono una delle caratteristiche principali del rispettivo tecnico, ovvero la disposizione di gioco. Il 3-4-2-1 è infatti il marchio di fabbrica di Juric, dal quale raramente (se non mai) si separa, ma è anche quello di Paulo Sousa, che sta portando i suoi frutti attualmente a Salerno, ma che ha fatto anche le fortune dell'allenatore, sempre in Italia, quando sedeva sulla panchina della Fiorentina.

Juric-Sousa, il bilancio è a favore del croato

Ivan Juric, dal canto suo, non sta vivendo un gran momento alla guida del suo Torino a livello di risultati e deve ripartire proprio dalla Salernitana per dare un senso a questo finale di stagione. Di fronte trova un tecnico esperto, ma, contro cui, negli unici due precedenti in cui l'ha sfidato, non ha mai perso. Sono infatti arrivati un pareggio (3-3 in un Fiorentina-Genoa del 29/01/2017) e una vittoria (1-0 a Marassi il 15/12/2016).