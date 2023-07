Torino, Sanabria osservato speciale: si è alzata l’asticella delle aspettative

Antonio Sanabria riparte dal Filadelfia. Dopo la sosta estiva, durante la quale si è concesso del tempo da trascorrere con le sue figlie , l'attaccante è ora pronto a rimettersi a disposizione di Ivan Juric, che può contare sin dal raduno sul suo bomber. L'obiettivo di quest'ultimo per la nuova stagione non può che essere uno, seppur molto ambizioso: confermarsi agli stessi alti livelli dell'annata passata, nella quale è riuscito a stabilire il suo nuovo record personale di reti.

Sanabria, l'obiettivo per la nuova stagione: confermarsi ad alti livelli

Ai nastri di partenza della stagione, da Sanabria ci si aspetta perciò molto. L'ottimo rendimento, soprattutto della seconda parte del campionato scorso, ha inevitabilmente alzato le aspettative sul paraguayano, che è diventato un punto fermo per la sua squadra. Quella in arrivo non può che essere un'annata importantissima per "Tonny", la quale sarà decisiva per capire se il suo girone di ritorno della Serie A 2022/2023 è stato casuale oppure no.