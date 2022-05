Empoli-Torino 1-3, le reazioni social: “Perfetta, come una tripletta di Belotti”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla partita vinta dal Torino nel match del Castellani contro l'Empoli: "Il Gallo un vero cecchino"

Succede tutto nel finale al Castellani. Dopo una partita bloccata l'Empoli va in vantaggio con Zurkowski che trova il gol grazie ad un intervento di Berisha non eccezionale. Alla fine due rigori di Belotti e una sua rete nel recupero gli fanno fare 100 gol in A con il Toro e regalano ai granata una vittoria in trasferta ad Empoli che mancava dal 1984, la prima assoluta in Serie A.