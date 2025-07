Ritorno Zapata, nostalgia Elmas e il no di Schuurs: i temi granata sui giornali

I temi legati al mondo granata nei quotidiani in edicola oggi

Matteo Curreri 17 luglio - 10:04

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina a Duvàn Zapata, tornato ad allenarsi con i compagni. “Mezz'ora in gruppo, il Torino si gode il suo ritorno”. “Non è un ritorno definitivo, e non può esserlo a così pochi giorni dall’inizio degli allenamenti del Toro che nascerà. Ma è un primo passo, di quelli significativi. Un primo assaggio che fa crescere un sorriso grosso così nell’ambiente del Toro. E dunque… W Zapata, avanti con fiducia”. Ai tifosi che gli chiedono foto e rassicurazioni sul suo stato di forma, il colombiano risponde: “Ragazzi, sto meglio: sto recuperando la condizione, piano piano tornerò in forma”.Zapata oggi “corre e lavora sodo, è monitorato di giorno in giorno dallo staff medico e atletico del club. La speranza è di rivederlo in gruppo per la fine del mese, con la proiezione di riaverlo in campo dopo la sosta di settembre”. Attenzione anche ad Anjorin e Ismajli che “accelerano il processo di integrazione”.

Anche Il Corriere Torino dedica spazio all’attaccante colombiano: “Palcoscenico Duvàn”. “Vedere Zapata correre in gruppo con i compagni è la sorpresa più gradita per il centinaio di tifosi granata che, ieri mattina, si sono seduti sotto la tribuna coperta del campo sportivo di Prato allo Stelvio. La seconda giornata del ritiro del Torino è iniziata con temperature non proprio estive, ma a scaldare i cuori ci ha pensato un colpo di tacco del centravanti colombiano che, per la prima volta dopo l’infortunio dello scorso 5 ottobre, si è allenato con il pallone”.

Focus anche su Marco Baroni, che si presta a foto e autografi. La prima impressione dei tifosi è positiva: “Beh, dai, sembra decisamente affabile”.

La Stampa si concentra sul mercato, riportando della “nostalgia granata di Elmas”: “Voglio giocare ancora con voi”, avrebbe detto il macedone dopo aver capito che “nel Lipsia nulla è cambiato nonostante il nuovo allenatore Werner alla guida della Red Bull”. Il giocatore ha chiesto al suo agente di fare di tutto per lasciare la Germania e tornare al Toro, club che “l’ha saputo rilanciare lo scorso inverno”. I granata hanno riallacciato i rapporti con il Lipsia, “offrendo 12 milioni tra prestito e riscatto per riprendersi il macedone”. Il quotidiano torinese analizza anche il reparto difensivo: “Se il cileno Maripan e l’albanese Ismajli sono le certezze dei granata, così come Masina che è l’unico mancino e può agire anche come terzino sinistro, le posizioni di Coco e Walukiewicz invece sono molto più in bilico”.

Tuttosport apre sul futuro di Perr Schuurs, che avrebbe “rifiutato l’offerta di prolungamento a cifre inferiori, ma non ha chiuso definitivamente”. Il difensore, in scadenza nel 2026, “nelle scorse settimane, Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno proposto al difensore un rinnovo, ma a cifre ben inferiori rispetto a quelle attuali: il centrale olandese al momento guadagna 1.4 milioni netti all’anno”. Schuurs ha però “respinto al mittente l’offerta ricevuta”, ritenendo “eccessivo il taglio al compenso annuale che gli è stato proposto”. Nessuna nuova offerta per ora, ma se ne riparlerà.

Focus anche su Oristanio: “Il Venezia apre allo sconto”. La valutazione è scesa da 12 a 10 milioni e “i lagunari hanno aperto alla soluzione del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 8”.Le distanze si riducono, dopo che il Torino aveva offerto “il prestito di 1 milione con diritto di riscatto a 7”. Domani previsti nuovi contatti. Il giocatore “dà la priorità al Torino, che preferisce a Sassuolo e Parma”.