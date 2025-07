Calciomercato Torino, c’è l’intesa tra Vanja e il Napoli: le ultime

Milinkovic-Savic, il Napoli può pagare la clausola

A questo punto si attende che il club di De Laurentiis paghi la clausola rescissoria, che è di circa 19 milioni di euro. Il Torino, che fin qui non ha mai accettato di scendere da quella cifra, realizzerebbe un’importante plusvalenza. Al contempo, il club granata dovrà muoversi con decisione per trovare il sostituto del portiere serbo. Sono tanti i nomi sul taccuino di Davide Vagnati: da Caprile a Falcone, passando per Montipò e il brasiliano Brazao. La società dovrà buttarsi con decisione su uno di questi profili, forte delle entrate monetarie, e trovare in fretta il nuovo numero uno da consegnare a Marco Baroni.