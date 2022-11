Il Torino merita il 9° posto? Ecco cosa dice la classifica degli expected points

La classifica di Serie A in base al bilancio di gol fatti e subiti, occasioni create e concesse, più l'indice di pericolosità della stessa compagine

Luca Bonello

E' luogo comune nel mondo granata sostenere che questo Torino, per quanto fatto vedere sul campo, avrebbe meritato di più, soprattutto a livello di punti. Ma le statistiche cosa dicono? E' vero tutto ciò? La risposta, come vedremo, è no. Ecco infatti quel che risulta dai dati statistici sugli expected points, che - tradotto in italiano - significa: quanti punti avrebbe dovuto raccogliere una squadra in base al bilancio di gol fatti e subiti, occasioni create e concesse, più l'indice di pericolosità della stessa compagine.

Serie A, il Torino avrebbe meritato meno, ma il nono posto è giusto — Stando alla classifica redatta da Understat.com sugli expected points, il Torino non avrebbe meritato di più, ma, anzi, avrebbe meritato meno. Dopo i primi tre mesi di stagione, infatti, i granata dovrebbero avere 20 punti (19,77 per la precisione), quindi uno in meno rispetto ai 21 attuali. Una differenza che però non modificherebbe la posizione in graduatoria. Infatti, nella classifica di Serie A per expected points, dopo 15 giornate, i granata occupano la nona casella, esattamente come in quella reale.

La classifica di Serie A per expected points — Se in graduatoria per il Torino non c'è grande differenza tra classifica reale e per expected points, qualcosina cambia a livello di distanze. Il settimo posto, ovvero l'ultimo utile per accedere a una coppa europea, infatti, nella seconda è più vicino dei 6 punti attuali. Per expected points esso è occupato dall'Udinese a quota 23, quindi a sole tre lunghezze di distanza dal Torino. Allargando l'analisi a tutta la Serie A, invece, la squadra che ha lo scarto peggiore tra le due classifiche è il Verona (5 punti contro 16,94), formazione che occupa il 14° posto e non l'ultimo, mentre quella che ha lo scarto migliore è il Napoli (41 vs 32,52), che comunque rimane prima, ma con solo un punto di vantaggio sulla Roma seconda, squadra che ha 31,40 punti e non 27.

Di seguito la classifica di Serie A per expected points. Tra parentesi la differenza con i punti nella classifica reale.

Napoli 32,52 (-8,48)

Roma 31,40 (+4,40)

Inter 31,38 (+1,38)

Milan 30,18 (-2,82)

Atalanta 27 (-)

Juventus 24,61 (-6,39)

Udinese 23,01 (-0,99)

Lazio 22,34 (-7,66)

Torino 19,77 (-1,23)

Fiorentina 19,51 (+0,51)

Sassuolo 18,91 (+2,91)

Bologna 18,44 (-0,56)

Lecce 17,07 (+2,07)

Verona 16,94 (+11,94)

Monza 16,73 (+0,73)

Salernitana 14,96 (-2,04)

Empoli 14,30 (-2,70)

Cremonese 12,81 (+5,81)

Sampdoria 12,43 (+6,43)

Spezia 12,21 (-0,79)