Juric punta su Lazaro: l’austriaco davanti a Vojvoda nelle gerarchie

Per il tecnico di Spalato, l'ex Inter risulta particolarmente utile anche per la sua abilità nel calciare bene i corner

Luca Bonello

Un'altra ora di gioco ad Udine per Valentino Lazaro, il quale, poco dopo la rete del momentaneo pareggio di Deulofeu, è anche andato vicino al gol con un'ottima discesa sulla sinistra. Arrivato quasi in sordina nella scorsa estate, l'austriaco è ora una certezza sulle fasce di questo Toro e, da quando Juric l'ha schierato per la prima volta dal 1' (in occasione di Atalanta-Torino), mai più ha rinunciato a lui nella formazione titolare delle gare di campionato.

Le gerarchie sulle fasce: Vojvoda alle spalle di Lazaro — In generale, dopo oltre due mesi e mezzo dal suo arrivo, si può affermare che l'impatto di Lazaro in maglia Torino sia stato positivo, non eccelso, ma sicuramente oltre la sufficienza. La fiducia dell'allenatore è la principale conferma di quest'affermazione, dato che, nelle sue scelte, il tecnico croato ha dimostrato di preferire costantemente lui a Vojvoda sulla fascia sinistra. Già nella conferenza stampa pre-Udinese, Juric aveva sottolineato che "Vojvoda è ottimo in termini di qualità e intuizioni offensive, ma anche Lazaro lo vedo in forma, non direi che Mergim sia molto più sopra di lui".

Juric: "Non abbiamo grandi battitori di corner, solo Lazaro" — Lazaro è quindi risultato essere sinora un acquisto azzeccato e utile per questo Torino, soprattutto per quel che riguarda Juric, il quale lo apprezza, tra le altre cose, per la sua abilità nel calciare i corner. Secondo il tecnico di Spalato, lui è infatti l'unico in squadra che li sa battere bene: "Non abbiamo grandi battitori, solo un po’ Lazaro" ha detto nel post di Torino-Cittadella. Insomma, l'austriaco, grazie al suo rendimento in campo, sta raccogliendo diversi complimenti dal suo allenatore, che lo ritiene una prima scelta per la fascia sinistra.