Juric vuol ripetersi: contro Dionisi due delle migliori partite del suo Torino

Torino-Sassuolo sarà sfida tra due tecnici moderni che si affronteranno per la terza volta in carriera

A 8 mesi di distanza da quel nefasto 1-1 che segnò probabilmente la fine della rincorsa granata verso l'Europa, Juric e Dionisi, sempre alla guida di Torino e Sassuolo, si ritroveranno ancora una volta uno contro l'altro. Al termine di quel pareggio, le dichiarazioni dei due tecnici furono le seguenti. "Abbiamo fatto un grande gioco - sosteneva Juric - la squadra ha giocato bene tecnicamente, muovendo bene la palla e impedendo di giocare al Sassuolo”. "Merito al Torino per come ha giocato, merito a noi per il carattere che abbiamo messo” sono invece state le parole di Dionisi. Insomma, anche dalle voci dei due allenatori arrivò la conferma di una grande partita del Toro, inibita sul finale dal carattere neroverde.