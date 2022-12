Linetty punta il Verona: dal Fila segnali positivi circa il suo recupero

Il polacco è fermo ai box da inizio dicembre a causa di una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra

Luca Bonello

Non sembra essere lontano il giorno del rientro in campo di Karol Linetty, il quale è fuori da ormai due settimane a causa di una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra rimediata in allenamento. Il recupero dall'infortunio, infatti, procede con i ritmi prestabiliti e, dal Filadeflia, in tal senso, stanno arrivando segnali positivi e incoraggianti, che lasciano ben sperare.

Linetty, continua il recupero in vista del Verona — Il percorso per il recupero dall'infortunio di Linetty continua senza intoppi e, se dovesse continuare così, non dovrebbe essere un problema per lui entrare nella lista dei convocati di Juric per il Verona. In vista del primo match del 2023 granata, il polacco si allena e lavora per esserci, al fine di dare il suo contributo e di darsi una chance per ripartire da dove aveva lasciato, ovvero dalla rete segnata nel match dell'Olimpico contro la Roma.

Linetty e Ricci out con l'Almeria. Juric ha schierato Adopo-Gineitis — Già per il match contro il Verona, mercoledì 4 gennaio (calcio d'inizio ore 14:30), Linetty potrebbe quindi ritornare a disposizione di Ivan Juric, il quale non ha potuto contare sul suo centrocampista in nessuna delle due amichevoli giocate in Spagna. In particolare, l'assenza del polacco si è fatta sentire contro l'Almeria, dato che, complice anche l'affaticamento di Ricci, il tecnico croato ha dovuto schierare come coppia di mediani di centrocampo Adopo e Gineitis.