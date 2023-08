Il Torino cade alla seconda a San Siro. Il Milan si impone con una qualità di gioco superiore. Incidono anche due rigori che determinano il risultato in modo inequivocabile in favore dei rossoneri. Tanta polemiche, in particolare in occasione del primo, causato da un fallo di mani di Buongiorno. Di seguito i tweet migliori dei tifosi granata sulla gara.