Sassuolo-Torino è pure Laurienté vs Vlasic: riparte la sfida dello scorso mercato

La trasferta del Toro in casa del Sassuolo metterà di fronte anche Vlasic e Laurienté: due giocatori di qualità che vivono momenti opposti

Federico De Milano

Lunedì sera, dopo la sosta per le Nazionali, il campionato del Torino ripartirà dalla trasferta di Reggio Emilia per la sfida contro il Sassuolo. Il reparto offensivo dei neroverdi è molto temibile mentre i granata sono alle prese con i problemi fisici di Miranchuk e Karamoh che limitano le scelte di Juric. Questa partita della 28^ giornata di campionato di Serie A sarà l'occasione giusta per vedere anche il confronto tra due giocatori di qualità come Armand Laurienté e Nikola Vlasic. Entrambi sono stati due nomi al centro delle vicende di mercato granata nell'ultima estate e questa loro prima stagione in Italia sta prendendo parabole opposte.

Vlasic in calo dopo un ottimo inizio, Laurienté è invece in crescita costante — Dopo un ottimo avvio di stagione Vlasic è andato incontro ad una flessione post Mondiale. Il torneo disputato in Qatar con la sua Croazia è stata una vetrina molto importante per lui che ha dimostrato di sapere giocare a livello con i migliori al mondo. Prima del Mondiale l'ex West Ham era riuscito a segnare 4 gol e fornire 2 assist in 15 partite mentre nell'anno nuovo è ancora fermo a zero. Vlasic ha giocato 7 partite tra inizio gennaio e metà di febbraio prima di subire un infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare quattro partite. Il croato è rientrato nell'ultimo match contro il Napoli e ora vuole tornare ai livelli di inizio campionato per convincere la società a riscattarlo. Lunedì sera sfiderà quel Laurienté che ha invece fin qui vissuto un campionato opposto. Il francese si è sbloccato in zona gol all'ottava giornata e nella prima fase doveva ancora ambientarsi in Serie A. Nell'anno nuovo è stato però in grado di segnare 5 gol e fornire 3 assist dimostrando tutte le sue qualità. In totale quest'anno per l'ex Lorient si contano 7 reti e 6 assist in 20 partite di campionato.

Il Toro ha seguito a lungo Laurienté ma la scelta finale è ricaduta su Vlasic — Come detto nel 2023 Laurienté sta prendendo per mano il Sassuolo a suon di gol e assist. Le qualità del francese sono note da tempo alla società granata che la scorsa estate aveva provato a portare in terra piemontese il fantasista classe 1998. Il presidente del Lorient si è però opposto in tutti i modi alla cessione del suo talento, come raccontato dal procuratore del giocatore. Alla fine il Torino ha preferito percorrere la pista Vlasic che essendo in prestito ha consentito di risparmiare un tesoretto che è stato utile nell'affare Schuurs. Adesso spetta al croato dimostrare a Juric e al mondo granata che puntare su di lui è stata la scelta giusta, tornando sui livelli di inizio campionato fin da questa partita. D'altro canto ci saranno invece i difensori del Toro che dovranno tenere d'occhio in modo particolare Laurienté che prima della sosta era uno dei giocatori più in forma di tutta la Serie A.