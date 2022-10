Serie A, la classifica: Torino superato dal Sassuolo. Ora è 10°

Con la vittoria casalinga della Juventus per 3-0 contro il Bologna , si sono concluse le partite della domenica dell'ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I bianconeri staccano il Torino e approdano al 7° posto in solitaria con 13 punti, mentre il Bologna scende al 17° posto rimanendo a quota 6. In attesa della gara di domani tra Verona e Udinese , i rossoblù vengono superati dal Monza , che con un successo per 0-3 in casa della Sampdoria (attualmente ultima con 2 punti), che è costato l'esonero di Giampaolo , salgono al 13° posto a quota 7 punti, a pari merito con Lecce , Salernitana ed Empoli .

La domenica di Serie A si è aperta però con Lazio-Spezia, una gara senza storia, conclusasi con il risultato di 4-0 per i padroni di casa, i quali superano momentaneamente l'Udinese e agganciano il Milan al terzo posto con 17 punti, mentre i liguri restano 12esimi a quota 8. Alle 15 poi, la giornata è continuata con Sampdoria-Monza, finita 0-3 come precedentemente scritto, Lecce-Cremonese (1-1) e Sassuolo-Salernitana (5-0 il risultato finale). Alla luce di questi risultati, la Cremonese raggiunge il 19° posto in solitaria con 3 punti all'attivo, mentre il Sassuolo supera il Torino ed aggancia l'Inter a quota 12, raggiungendo così l'ottava piazza. Non riesce invece il sorpasso del Torino alla Fiorentina, che, nell'unica gara giocata alle 18, esce sconfitta per 1-0 in casa dell'Atalanta (ora 1^ a pari merito con il Napoli a quota 20) e resta 11^ con 9 punti. Al termine di questa domenica, quindi, il Torino scivola dall'ottavo posto al decimo, facendosi staccare dalla Juventus e facendosi superare dal Sassuolo.