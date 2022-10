UFFICIALE – Sampdoria, esonerato Marco Giampaolo. Decisiva la sconfitta con il Monza

La sesta sconfitta stagionale in campionato è fatale per l'ex Toro. Ranieri o D'Aversa i possibili sostituti

La Sampdoria cambia la guida tecnica. La sconfitta casalinga per 0-3 con il Monza, ovvero la quarta consecutiva in campionato, nonché sesta stagionale per i blucerchiati (2 punti conquistati in 8 partite di Serie A giocate), è fatale per l'allenatore Marco Giampaolo, il quale è stato ufficialmente esonerato dal club. Ad anticipare la notizia, era stato lo stesso vice-presidente dei blucerchiati, Antonio Romei, il quale, ai microfoni di Dazn, dopo il match di Marassi, aveva detto: "Esonero Giampaolo? La notizia è confermata". Secondo Gianlucadimarzio.com, il possibile sostituto sarebbe un cavallo di ritorno, ovvero uno tra Claudio Ranieri e Roberto D'Aversa.