Siparietto tra Sergej e Vanja Milinkovic-Savic: “Le punizioni? Meglio tu stia in porta…”

Momento ironico tra i fratelli Vanja e Sergej Milinkovic-Savic dopo Ungheria-Serbia

Avversari in campionato, ma con lo stesso obiettivo con la maglia della Serbia: i fratelli Milinkovic-Savic sono stati convocati dal ct della nazionale serba per le amichevoli contro Ungheria e Danimarca. Ieri, venerdì 25 marzo, gli ungheresi sono statui sconfitti per 1-0 e nel corso della gara il portiere granata si è conquistato anche i complimenti del tecnico Stojkovic. Al termine della sfida, Vanja Milinkovic-Savic ha ribadito, su un episodio in particolare, la sua intenzione di voler tirare lui stesso una punizione che poi però "ha lasciato al fratello perchè di sua competenza". A tal proposito, tutti ricordano una punizione da lui calciata e terminata sulla traversa in un match di Coppa Italia di qualche anno fa col Torino. Non si è fatto attendere Sergej, che tra il serio e il faceto ha risposto rimettendo il fratello al suo posto con un semplice e conciso "Stai lì in porta. Zitto e difendi". Parole che alle orecchie di Vanja Milinkovic-Savic suonano come una sorta di sfida: "Lascia che lo mostri nella prossima partita", ha ribattuto il portiere del Torino.