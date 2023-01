Torino, i trequartisti sono i più “cliccati” del 2022: Vlasic primo, poi Miranchuk

Torino-Sampdoria, Vlasic. In cima alla classifica tra i granata più cliccati su Google

Quali sono stati i granata più cliccati del 2022? Il web ormai è diventato il termometro per capire l'interesse della gente e, per questo, abbiamo analizzato i dati sulle ricerche Google effettuati dagli utenti nell'anno solare e sono uscite delle curiosità interessanti. "Google Trends" evidenzia come sia stato Nikola Vlasic a raccogliere l'eredità di Andrea Belotti ed è diventato il granata più popolare. Nel podio dietro di lui ci sono Aleksej Miranchuk e Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito l'analisi dei granata più cliccati.