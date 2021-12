Torino, i più cliccati del 2021: Belotti in testa, Rodriguez insegue

Quali sono stati i granata più cliccati del 2021? Il web ormai è diventato il termometro per capire l'interesse della gente e, per questo, abbiamo analizzato i dati sulle ricerche Google effettuati dagli utenti nell'anno solare e sono uscite delle curiosità interessanti: alcune sorprese ma anche qualche cambiamento rispetto all'anno scorso. "Google Trends" evidenzia come Andrea Belotti resti il più popolare dai granata seguito da Ricardo Rodriguez. Di seguito l'analisi dei granata più cliccati.