Torino-Inter 1-1, le reazioni social: “Ricordiamoci dov’eravamo”

I migliori tweet sulla partita pareggiata dal Torino nel posticipo con l'Inter: "Dopo la partita ricordiamoci dov'eravamo"

Un ottimo Toro pareggia in casa un match in cui ha tenuto sotto i campioni d'Italia dell'Inter per gran parte della match. Nonostante la squadra di Juric abbia dimostrato ancora una volta di potersi imporre contro qualunque squadra, la vittoria sfugge ancora in extremis. Polemiche per la decisione dell'arbitro Guida, che non ha fischiato un rigore nettissimo di Ranocchia sul capitano granata Belotti.