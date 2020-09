Torino, Murru è allo stadio: visite mediche in corso, poi le firme

E’ il giorno di Nicola Murru: il nuovo acquisto del Torino è allo stadio Olimpico-Grande Torino per le visite mediche e per la firma del contratto. Tra poco ci sarà anche l’ufficialità del suo approdo in granata. Il terzino sardo si è recato al centro di Medicina dello Sport questa mattina, accompagnato dal team manager granata Emiliano Moretti. Arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. Forse già nel pomeriggio potrà unirsi al gruppo squadra in vista della prima gara di campionato contro la Fiorentina in programma sabato alle 18.

