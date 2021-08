Torino, Rincon con l’AZ per risalire la china: ad oggi non è una prima scelta

Juric sembra preferirgli Lukic e Mandragora, ma dati gli Acciacchi del serbo, con l'AZ potrebbe partire titolare

La nuova stagione è alle porte e Juric sta valutando con cura tutti gli elementi a sua disposizione per capire chi può veramente essere utile alla causa granata e chi no. Il tecnico sta anche ridefinendo le gerarchie in squadra e alcuni elementi considerati titolari o semi-titolari nelle stagioni passate, quest'anno rischiano fortemente la panchina. Uno di questi è Tomas Rincon, che, rispetto alle annate trascorse, al momento - è bene precisarlo, siamo solo ad agosto - non è più tra le prime scelte per il centrocampo granata. Il venezuelano, infatti, va per i 34 anni e Juric pare volersi affidare anzitutto a giocatori che garantiscano più freschezza atletica e questo può essere comprensibile se si pone mente al rendimento non sempre brillantissimo di Rincon nell'ultima stagione.