Torino, Simone Zaza spegne 30 candeline: gli auguri della società

Nato il 25 giugno 1991 a Policoro, Zaza ha vestito la maglia del Torino per 92 volte. In nessun'altra squadra è stato così tanto durante la sua carriera. In granata 20 gol, 7 dei quali nell'ultima stagione. In Serie A ha collezionato 170 apparizioni, mentre con la nazionale azzurra 18.