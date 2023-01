Torino-Verona 1-1, l’analisi dei gol: Djuric segna sempre di testa eppure…

Il Torino non va oltre al pari interno contro il Verona fanalino di coda del campionato alla ripresa della Serie A. I granata passano in svantaggio alla fine del primo tempo e recuperano nella ripresa. A sbloccare la partita è Djuric, che trova così il suo primo gol in questo campionato con la maglia degli scaligeri, mentre il Torino risponde con un gran gol di Miranchuk dalla distanza.