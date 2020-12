Toro, Cairo su Singo: “L’ho preso io, mi sono fidato di Nana”

Vuole prendersi i meriti dell’acquisto di Singo Urbano Cairo, che ieri è tornato a parlare e tra i tanti argomenti ha toccato anche l’approdo in granata del difensore. “Lo prendemmo a gennaio di due anni fa a fine mercato – ha detto il presidente -, mi ricordo che il suo procuratore Maxime Nana, che è il procuratore anche di Nkoulou, me ne parlò a lungo, io mi fidai di lui e facemmo l’operazione nelle ultime ore di mercato. Mi fidai di lui perché mi aveva già portato un grande giocatore come Nkoulou”.

Con il laterale ormai in rampa di lancio, è infatti partita la gara per aggiudicarsi i meriti di un acquisto che si sta rivelando di grandissima prospettiva. Le parole del patron fanno seguito a quelle rilasciate dieci giorni fa da Petrachi, che aveva parlato di Singo come suo ultimo colpo prima dell’addio ai granata. “Singo è stato il mio ultimo acquisto per il Toro” ha spiegato l’ex direttore sportivo di Torino e Roma.