Toro, come gioca l’Inter? I nerazzurri soffrono filtranti e contropiedi

Siamo alla resa dei conti: il Torino va a caccia dei tre punti per conquistare l'ottavo posto e davanti a sé troverà una delle squadre più in forma del campionato, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono ben allenati e vengono da un periodo di forma brillante, due condizioni che rendono difficile la missione dei granata. Per capire meglio che tipo di partita dovrà affrontare il Toro, abbiamo analizzato dettagliatamente lo stile di gioco dell'Inter: quali sono i pregi e i difetti della squadra di Inzaghi? Scopriamolo nell'analisi tattica.