Toro, cosa aspettarsi dall’amichevole col Monza: dal problema attacco ai giovani

Uno dei problemi principali nella prima parte di stagione del Torino è stato quello del reparto d'attacco che si è dimostrato meno prolifico di quanto ci si aspettasse. Il Toro arriva inoltre a questa amichevole senza un centravanti come Pietro Pellegri, fermato nelle scorse ore da un infortunio . Dal momento che l'ex Milan e Monaco resterà fermo ai box per alcune settimane, sarà interessante capire come intenderà sostituirlo mister Juric. Il tecnico granata potrebbe fare totale affidamento su Sanabria (che rimane così l'unico vero attaccante di ruolo) oppure potrebbe magari provare un attacco col falso 9 (come già visto in alcune circostanze quest'anno ma senza grandi risultati). L'amichevole contro il Monza potrebbe quindi rivelarsi interessante per capire quali siano le idee di Juric per il suo reparto d'attacco, considerando anche che Vlasic ha sostenuto un solo allenamento con la squadra dopo il periodo di vacanza post-Mondiale.

I giovani scalpitano e chiedono spazio: con il Monza almeno uno spezzone per alcuni di loro

Dato l'alto numero di giocatori di cui il Torino dovrà fare a meno per questa amichevole, ci si potrebbe anche attendere dello spazio per i giovani granata. Tra le fila dei granata ci sono infatti parecchi ragazzi di talento che non vedono l'ora di avere un'occasione per mettersi in mostra. Giocatori come Gineitis e Ciammaglichella potrebbero rivelarsi utili alla causa di Juric, soprattutto in un periodo ricco di impegni, come il mese di gennaio che sta per arrivare. Riuscire a giocare almeno uno spezzone di gara potrebbe essere un bel traguardo per loro. Ci sono poi inoltre anche alcuni elementi che devono guadagnarsi la conferma in rosa. Come ad esempio Bayeye, Seck e Karamoh che sono in bilico e potrebbero sfruttare questo test per mettersi in luce e far cambiare idea su di loro allo staff tecnico.