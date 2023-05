Toro, occhio ai diffidati: tre titolari a rischio, dopo Verona c’è la Fiorentina

La testa del Toro non potrà che essere rivolta alla gara contro il Verona, tappa fondamentale in vista della corsa all'ottavo posto. Il traguardo è pienamente raggiungibile da parte dei granata, che dovranno però fare i conti con una concorrenza agguerrita: sono infatti sei le squadre che si contendono la posizione numero otto in campionato , che permetterebbe di saltare i preliminari di Coppa Italia e potrebbe anche significare Conference League date le note vicissitudini della Juventus ( Qui il punto ). Tra le squadre in corsa c'è anche la Fiorentina, attesa questa domenica dallo scontro diretto con l'Udinese ed ospite dei granata nel prossimo turno.

Tre titolari in diffida: Vanja, Lazaro e soprattutto Sanabria

Molto delle ambizioni del Toro passerà dunque dalle prossime due gare. In quest'ottica, i granata dovranno fare attenzione anche ai cartellini. Tre titolari sono infatti diffidati ed in caso di giallo dovrebbero saltare lo scontro diretto della prossima settimana contro la Fiorentina. Si tratta di Milinkovic-Savic, Lazaro e Sanabria, con quest'ultimo che sta vivendo un momento d'oro ed in questo momento rappresenta uno degli elementi più importanti per Juric. Da questo punto di vista la gara del Bentegodi rappresenterà un importante esame di maturità: al Toro servono i tre punti e il Verona non si può assolutamente sottovalutare, ma andranno al tempo stesso evitati episodi che possano avere ripercussioni anche su una sfida delicata come quella di domenica prossima.