Toro, Vanoli sprona Coco: “Deve imparare ad essere campione e rialzarsi da solo”

Questa sera il Torino sarà chiamato al riscatto contro il Como in seguito alle ultime tre complicate partite di campionato. Nelle ultime tre uscite di Serie A i granata hanno palesato una fase difensiva piuttosto carente con nove gol subiti, esattamente tre in ciascuna partita. Sul banco degli imputati sono finiti sia il portiere che i giocatori del reparto difensivo ed in generale tutta la squadra, viste le difficoltà nel riuscire a proteggere adeguatamente la porta di Vanja Milinkovic-Savic . Si è parlato molto della flessione di Saul Coco che nelle ultime settimane è parso più in difficoltà rispetto alle primissime settimane di campionato quando aveva fornito ottime prestazioni.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita , il tecnico granata Paolo Vanoli ha parlato anche proprio di Saul Coco che a Cagliari è stato uno dei più insufficienti in campo e l'autogol - per quanto sfortunato e in occasione del quale è difficile dare molte colpe al centrale del Toro - è il simbolo del momento negativo che tutta la retroguardia granata sta affrontando. L'allenatore del Torino ha risposto così in merito all'idea di far riposare Coco: “No, devono imparare ad essere campioni e i campioni devono uscire da soli dai momenti difficili. Bisogna saper usare la testa e fare le cose più semplici possibili. Su la testa e forza e coraggio”. Sono molto chiare dunque le intenzioni di Vanoli che sa cosa Coco può offrire alla fase difensiva del Toro e sembra fidarsi molto di lui, motivo per il quale sarà in campo anche questa sera contro il Como e sarà chiamato al riscatto immediato assieme a tutti i suoi compagni di squadra.

Coco può essere il jolly difensivo, Vanoli: "In difesa può fare tutti e tre i ruoli"

Il Torino continua a cercare la soluzione migliore per il suo assetto difensivo in modo da riuscire a trovare quell'equilibrio che da sempre è necessario nel campionato italiano per poter far bene. In attesa che Perr Schuurs rientri dal suo lunghissimo infortunio, Vanoli sta studiando tutte i migliori possibili terzetti da mandare in campo nelle prossime gare prima della sosta di novembre visto che ora il calendario si infittisce di impegni. Aspettando l'ex Ajax che nel Toro ha già giocato sia da centrale che da braccetto destro della difesa a tre, ci si domanda quale possa essere la posizione ideale per Coco e Vanoli, sempre nella conferenza pre-Como lo ha spiegato chiaramente: “Coco penso possa fare tutti e tre i ruoli. Maripan per la sua esperienza e per carisma è forse più adatto come centrale”. Il difensore della Guinea Equatoriale può essere quindi il jolly difensivo che potrà essere schierato in posizioni differenti in base ai compagni con cui viene mandato in campo e nel frattempo resta sullo sfondo anche l'idea di un possibile futuro passaggio alla difesa a quattro.