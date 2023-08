Verso Torino-Feralpisalò: probabili formazioni e ultime news

Sta per partire ufficialmente la stagione del Torino. Questa sera gli uomini di Juric affronteranno la Feralpisalò nella gara valida per la Coppa Italia Freccia Rossa. Sarà importante partire subito col piede giusto, ma potrebbe essere anche la...

Sta per partire ufficialmente la stagione del Torino. Questa sera gli uomini di Juric affronteranno la Feralpisalò nella gara valida per la Coppa Italia Freccia Rossa. Sarà importante partire subito col piede giusto, ma potrebbe essere anche la gara giusta per sbloccare la vena realizzativa del reparto offensivo, apparso un po' in ombra nel precampionato.